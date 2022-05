Sam Bennett gewann in Frankfurt.

Sam Bennett gewann in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Massensprint am 1. Mai

Sprintsieg in Frankfurt: Sam Bennett vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat das Radrennen am 1. Mai gewonnen. Lokalmatador John Degenkolb konnte nicht um den Sieg mitfahren.

Sam Bennett hat das Frankfurter Radrennen am 1.Mai gewonnen. Der Ire setzte sich im Sprint eines größeren Hauptfelds am Sonntag vor Fernando Gaviria und Alexander Kristoff durch. Phil Bauhaus wurde als Vierter bester Deutscher. Lokalmatador John Degenkolb konnte an der Alten Oper genauso wenig wie Vorjahressieger Jasper Philipsen um den Sieg mitreden.

Das Rennen über 183,9 Kilometer hatte in diesem Jahr zum ersten Mal seit drei Jahren wieder am traditionellen Datum stattgefunden. 2021 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie auf September verschoben worden, im Jahr davor sogar ganz ausgefallen.

Ausreißversuche bleiben ohne Erfolg

Das Rennen wurde zu Beginn von einer fünfköpfigen Ausreißergruppe geprägt. Pierre Rolland, Jens Reynders, Johan Meens, Juan Antonio Lopez-Cozar und Daan Hoole hatten zwischenzeitlich fünf Minuten Vorsprung. Doch als im Taunus das Tempo angezogen wurde, war ihr Abenteuer vorbei.

Prägende Figur im mittleren Teil des Rennens war dann Lokalmatador Jonas Rutsch. Der Odenwälder hatte im Vorfeld eine Attacke angekündigt und hielt dieses Versprechen. Doch seine aggressive Fahrweise war nicht von Erfolg gekrönt. Vor der vierten Überfahrt über den Mammolshainer Berg war das deutlich geschrumpfte Hauptfeld wieder vereint. Dann gab es zwar noch einmal weitere Attacken, aber die Sprinterteams hatten das Rennen unter Kontrolle und es kam zur erwarteten Massenankunft.