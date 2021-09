Der hr überträgt auch 2021 das Radrennen Eschborn-Frankfurt live. Fans können den Klassiker im TV und im Netz verfolgen.

Das hr-fernsehen und hessenschau.de im Livestream zeigen das Rennen, das in diesem Jahr wegen Corona vom 1. Mai auf den 19. September verlegt wurde, ab 13.15 Uhr live. Auch auf dem YouTube- und dem Facebook-Kanal des hr-fernsehens sowie in der ARD-Mediathek ist die Übertragung zu sehen. Kommentiert wird das Rennen von Florian Naß.

Im Netz bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern zudem einen Liveticker mit allen wichtigen Infos und Entwicklungen. Zahlreiche Top-Sportler sind beim hochkarätig besetzten Jubiläumsrennen Eschborn-Frankfurt dabei, auch Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel ist wieder am Start.

In diesem Jahr wird der Radklassiker zur WM-Generalprobe, denn er findet genau eine Woche vor den Weltmeisterschaften des Weltverbandes UCI statt. Auf 187,4 Kilometern fahren die Radprofis von Eschborn aus zunächst in die Frankfurter City, dann weiter in den Taunus und anschließend zurück nach Frankfurt. Die Ziellinie ist an der Alten Oper.

Coronabedingt gibt es in diesem Jahr keine Streckenfeste, beim Start sind keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Auch im Zielbereich ist das Publikum stark begrenzt. Der Veranstalter hat alle Radsportfans dazu aufgerufen, das Jubiläums-Rennen auf den Kanälen des hr zu verfolgen.

Doku "60 Jahre Radrennen"

Vor dem Wettkampf zeigt das hr-fernsehen ab 12.30 Uhr die Doku "60 Jahre Radrennen". ARD-Radsport-Kommentator Florian Naß blickt zurück auf die Anfänge des Rennens im Mai 1962, das zunächst das Ziel hatte, den Henninger Turm und die namensgebende Brauerei populär zu machen. Der Film spannt außerdem den Bogen über sechs Jahrzehnte dieses Radrennens bis zu den Ideen für die Zukunft.

