Am 1. Mai findet das Radrennen Eschborn-Frankfurt statt. Dafür werden zahlreiche Straßen gesperrt, neben dem Autoverkehr sind auch Straßenbahn- und Buslinien von den Einschränkungen betroffen.

Vorfreude auf den Radklassiker am 1. Mai steigt | hessenschau Sport vom 22.04.2022

Die lokale Nahverkehrsgesellschaft traffiQ weist darauf hin, dass auch in diesem Jahr S- und U-Bahnen nahezu ungehindert und nach Fahrplan fahren werden. Dies gelte vor allem mit Blick auf den Zielbereich an der Alten Oper, der mit S- und U-Bahnen zu erreichen ist. Änderungen gibt es trotzdem auch bei den U-Bahnen. Der Überblick:

Die U-Bahn-Linien U4, U6 und U7 fahren mit zusätzlichen Wagen und bieten so mehr Platz als üblich. Die Linie U7 verkehrt, ebenso wie viele Buslinien, bereits ab etwa 8 Uhr viertelstündlich statt nur alle 30 Minuten.

Die Änderungen im Einzelnen:

Linie U3 (Südbahnhof – Oberursel Hohemark): Die U3 ist von 9 bis 13.30 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Oberursel Bahnhof unterwegs.

Linie U7 (Praunheim – Enkheim): Die U7 fährt bereits ab etwa 7.40 Uhr doppelt so oft wie üblich, also viertelstündlich.

Linie 11 (Fechenheim Schießhüttenstraße – Höchst Zuckschwerdstraße): Die Linie 11 verkehrt von 8 bis 18 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Allerheiligentor über Sachsenhausen.

Linie 12 (Fechenheim Hugo-Junkers-Straße – Schwanheim Rheinlandstraße): Die Linie 12 ist von 8 bis 18 Uhr im Westen zwischen Schwanheim und Hauptbahnhof, im Osten zwischen Fechenheim und Gravensteiner-Platz unterwegs.

Linie 14 (Gallus Mönchhofstraße – Bornheim Ernst-May-Platz): Die Linie 14 kann von 8 bis 18 Uhr nur zwischen Mönchhofstraße und Hauptbahnhof (Südseite) verkehren.

Linie 16 (Ginnheim – Offenbach Stadtgrenze): Die Straßenbahnlinie 16 fährt von 8 bis 16.30 Uhr nur zwischen Offenbach Stadtgrenze und Hauptbahnhof (Südseite) sowie zwischen Ginnheim und Westbahnhof.

Linie 17 (Rebstockbad – Neu-Isenburg Stadtgrenze): Die Linie 17 verkehrt von 8 bis 16.30 Uhr nur zwischen Neu-Isenburg und Hauptbahnhof (Südseite).

Ebbelwei-Express: Der Ebbelwei-Express der VGF bleibt an diesem Tag im Depot.

Linie M32 (Ostbahnhof – Westbahnhof): Die Linie M32 verbindet von 8 bis 14 Uhr nur den Ostbahnhof und das Polizeipräsidium an der Miquel-/Adickesallee.

Linie M34 (Gallus Mönchhofstraße – Bornheim Mitte): Die Linie 34 verkehrt von 8 bis 16.30 Uhr in zwei Abschnitten zwischen 2 Bornheim Mitte und dem Hausener Weg sowie zwischen Mönchhofstraße und Rebstockbad.

Linie M36 (Sachsenhausen Hainer Weg – Westbahnhof): Die Linie 36 fährt von 8 Uhr bis 18 Uhr nur zwischen Hainer Weg und Südbahnhof.

Linie 50 (Unterliederbach West – Bockenheimer Warte): Die Linie 50 fährt von 7 bis 16.30 Uhr nur zwischen Unterliederbach und Rödelheim Bahnhof.

Linie 54 (Sindlingen – Leonardo-da-Vinci-Allee): Die Linie 54 wird von 7 bis 16.30 Uhr ab der Leonardo-da-Vinci-Allee zur Haltestelle "Europaviertel West" verlängert.

Linie 58 (Eschborn West – Flughafen Terminal 1): Die Linie 58 verkehrt von 5 bis 18 Uhr nur zwischen Friedhof Höchst und Flughafen Terminal 1.

Linie 64 (Ginnheim – Baseler Platz): Die Linie 64 fährt am 30. April ab 9 Uhr und am 1. Mai nur zwischen Ginnheim und Miquel-/ Adickesallee.

Linie M72 (Nordwestzentrum – Rödelheim Bahnhof): Die Metrobuslinie M72 verkehrt von circa 7.30 und 16.30 Uhr nur zwischen Nordwestzentrum und Industriehof.

Linie 75 (Bockenheimer Warte – Uni Campus Westend – Bockenheimer Warte): Die Linie 75 nimmt ihren Betrieb erst um 14 Uhr auf.

Am 1. Mai kommt es in den Bereichen Eschborn, Frankfurt und Taunus auf Grund des Radrennens zu Straßensperrungen. Die Organisatoren bitten Anwohnerinnen und Anwohner, sich im Vorfeld einer eventuellen Fahrt oder Reise regelmäßig über die Einschränkungen zu informieren.

Auf der offiziellen Internetseite von Eschborn-Frankfurt finden Sie eine Übersicht über gesperrte Strecken, Umleitungen und Schleusen. Mittels einer interaktiven Karte können Sie sich dort alle Sperrungen anzeigen lassen.

Sperrungen im Bereich Frankfurt:

Gesperrte Straßen im Bereich "Einfahrt Frankfurt West": 1. Mai ca. 8 bis ca. 16.40 Uhr:

Lorscher Str. > Auf der Insel > Rödelheimer Landstraße > Ludwig-Landmann Str. > Katharinenkreisel (nördlich) > Theodor-Heuss-Allee > Ludwig-Erhard-Anlage > Senckenberganlage > Friedrich-Ebert- Anlage > Mainzer Landstraße

Gesperrte Straßen im Bereich "Ausfahrt Frankfurt Nord": 1. Mai ca. 8 bis 13.30 Uhr

Bockenheimer Landstraße > Zeppelinallee > Miquelallee > Rosa-Luxemburg-Str.

Gesperrte Straßen im Bereich Rundkurs: 1. Mai ca. 6.15 bis 18.30 Uhr

Taunusanlage > Untermainbrücke > Schaumainkai > Alte Brücke > Mainkai > Neue Mainzer Str. > Hochstr. > Eschersheimer Landstraße > Grüneburgweg > Reuterweg

Der Reuterweg ist zwischen Grüneburgweg und Bockenheimer Landstraße bereits am Samstag ab 12 Uhr gesperrt. Dort wird der Zieleinlauf aufgebaut. Und weil das Ganze nach dem Rennen auch wieder abgebaut werden muss, kann es in diesem Abschnitt noch bis in den frühen Montag hinein Behinderungen geben.

