Der Radsport hat die Straßen im Rhein-Main-Gebiet am 1. Mai fest im Griff. Klar, dass es da Verkehrsbehinderungen gibt. Wo und wann Sie mit Verzögerungen rechnen müssen, erfahren Sie hier.

Mehrere Hunderttausend Zuschauer an der Strecke, 6.000 Radfahrer auf der Straße, mehr als zehn Rennen an einem einzigen Tag – der Radklassiker am 1. Mai bewegt die Massen. Auch bei der 57. Auflage der Traditionsveranstaltung wird es dabei zu Verkehrsbehinderungen in Frankfurt und den umliegenden Gemeinden kommen, die sich entlang der 215 Kilometer langen Strecke befinden.

Grob lässt sich die Verkehrsempfehlung so zusammenfassen: Lassen Sie das Auto wenn möglich stehen! Besonders auf den Autobahnen rund um Frankfurt gibt es Behinderungen. Konkret betroffen sind folgende Strecken:

Die A66 ist in Richtung Frankfurt an der Anschlussstelle (AS) Miquelallee zwischen 8.15 und 13.30 Uhr gesperrt.

Die A66 ist außerdem in Richtung Frankfurt an der AS Ludwig-Landmann-Straße zwischen 8 und 17 Uhr gesperrt.

Die A661 ist in beiden Richtungen an der AS Oberursel zur L3009 in Richtung Oberursel zwischen 9 und 14 Uhr gesperrt.

Die A661 ist außerdem in beiden Richtungen an der AS Frankfurt Nieder-Eschbach in Richtung Kalbach zwischen 9 und 13.30 Uhr gesperrt.

Stadtverkehr Frankfurt

Bereits ab Sonntag (29. April) kommt es im Bereich der Frankfurter Innenstadt zu einzelnen Umleitungen, wie die Direktion Verkehrssicherheit der Polizei Frankfurt vorab mitteilte. Aufgrund von Aufbauarbeiten im Zielbereich rund um die Alte Oper sind bereits am 30. April folgende Sperrmaßnahmen notwendig:

Vollsperrung der Taunusanlage in Fahrtrichtung Platz der Republik zwischen Bockenheimer Landstraße und Guiolettstraße ab 12 Uhr.

Ebenfalls ab 12 Uhr erfolgt die Vollsperrung der Bockenheimer Anlage ab Eschenheimer Tor für den Durchgangsverkehr. Der Zielverkehr wird am Eschenheimer Tor abgeleitet.

Sperrung Reuterweg ab Kronberger Straße ab 12 Uhr.

Abtrassierung der Linksabbiegerspur Taunusanlage, ab Junghofstraße, in Fahrtrichtung Alte Oper ab 12 Uhr

Außerdem kommt es in Rödelheim, Bockenheim, Hausen, Kalbach, Riedberg, Nieder-Eschbach und Sachsenhausen kurzfristig zu vorübergehenden Behinderungen.

Landkreise Main-Taunus, Hochtaunus, Rheingau-Taunus

An den Rennstrecken des Radrennens kommt es in den Landkreisen Main-Taunus, Hochtaunus und Rheingau-Taunus von 8.45 bis 16 Uhr zu teilweise längerfristigen Sperrungen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Weitere Informationen Infotelefon Auskunft über Verkehrsbehinderungen erhalten Sie am 1. Mai zwischen 7 und 17.30 Uhr auch am Bürgertelefon: 069/68607042 oder 0160/2561658. Ende der weiteren Informationen

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund und die Lokale Nahverkehrsgesellschaft traffiQ empfehlen, S- und U-Bahnen zu nutzen. S-Bahnen verkehren ungehindert nach Fahrplan, bei den U-Bahnen gibt es nur auf zwei Linien (U2, U3) außerhalb Frankfurts Einschränkungen. Der Zielbereich an der Alten Oper (Station "Alte Oper") ist hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Die Linien U6 und U7 fahren mit zusätzlichen Wagen und bieten so mehr Platz als üblich. Die Linie U7 verkehrt, ebenso wie viele Straßenbahn- und Buslinien, bereits ab 8 Uhr viertelstündlich statt nur alle 30 Minuten.

U-Bahnen

Linie U2 (Südbahnhof – Bad Homburg-Gonzenheim)

Die U2 verkehrt von 9.15 bis 11.15 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Nieder-Eschbach.

Linie U3 (Südbahnhof – Oberursel Hohemark)

Die U3 ist von 8.30 bis 14.30 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Oberursel Bahnhof unterwegs.

Linie U7 (Hausen – Enkheim)

Die U7 fährt bereits ab etwa 7.40 Uhr doppelt so oft wie üblich, also viertelstündlich.

Straßenbahnen

Die Straßenbahnlinien 11, 12, 16, 17, 18 und 21 verkehren ganz oder auf Teilstrecken bereits ab etwa 8 Uhr alle 15 Minuten.

Linie 11 (Fechenheim Schießhüttenstraße – Höchst Zuckschwerdtstraße)

Linie 12 (Fechenheim Hugo-Junkers-Str. – Schwanheim Rheinlandstraße)

In diesem Jahr können die Straßenbahnlinien 11 und 12 mit Ausnahme des Nachmittags ungehindert auch über die Altstadtstrecke zwischen Hauptbahnhof und Börneplatz verkehren. Zudem sind sie bereits ab etwa 8 Uhr viertelstündlich unterwegs. Von etwa 15.15 bis 18.30 Uhr ist die Linie 11 im Westen nur zwischen Höchst und Hauptbahnhof unterwegs, die Linie 12 zwischen Schwanheim und Hauptbahnhof. Im Osten der Stadt wird in der Zeit eine gemeinsame Linie von der Daimlerstraße über Börneplatz, Konstablerwache und Bornheim Mitte zur Eissporthalle und zurück eingerichtet.

Wegen der Brückenbauarbeiten in der Hanauer Landstraße sind die Straßenbahnen zwischen Daimlerstraße und Hugo-Junkers-Straße auch am 1. Mai unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Linie 14 (Louisa Bahnhof – Südbahnhof – Bornheim Ernst-May-Platz)

Ebenfalls am Nachmittag von etwa 15.15 bis 18.30 Uhr kann die Linie 14 nur zwischen Louisa und Südbahnhof verkehren. Zum Ernst-May-Platz übernimmt die Linie 16 ihre Aufgaben.

Linie 15 (Niederrad Haardtwaldplatz – Südbahnhof/Bruchstraße)

Von etwa 15.15 bis 18.30 Uhr wird die Linie 15 von Niederrad ab der Stresemannallee zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Linie 16 (Oberrad Balduinstraße - Ginnheim)

Linie 16E (Offenbach Stadtgrenze – Südbahnhof)

Die Straßenbahnlinie 16 fährt bereits ab etwa 8 Uhr alle 15 Minuten, ebenso wie der Ersatzverkehr mit Bussen (Linie 16E) zwischen Offenbach Stadtgrenze und Südbahnhof. Ab 8 Uhr kann die Linie 16 nicht mehr zwischen Festhalle/Messe und Ginnheim verkehren. Von 15.15 bis 18.30 muss sich die Linie 16 auf den Abschnitt Oberrad – Lokalbahnhof beschränken, von dort geht es als Linie 14 weiter nach Bornheim Ernst-May-Platz. Der Ersatzverkehr 16E kann nachmittags den Südbahnhof nicht mehr erreichen und endet daher nahe der S-Bahn-Station Mühlberg.

Busse

Auch die Buslinien 34, 36, 43, 55 und 72 verkehren ganz oder auf Teilstrecken bereits ab etwa 8 Uhr alle 15 Minuten. Auf der Linie 55 bieten Gelenkbusse mehr Platz.

Linie 29 (Nieder-Erlenbach – Nordwestzentrum)

Die Linie 29 fährt von etwa 8 bis 13 Uhr nur zwischen Nieder-Erlenbach, Bonames und Kalbach.

Linie 32 (Ostbahnhof – Bockenheimer Warte – Westbahnhof)

Die Linie 32 verbindet von 7.30 bis 18.15 Uhr nur den Ostbahnhof mit dem Polizeipräsidium an der Miquel-/Adickesallee.

Linie 34 (Bornheim Mitte – Gallus Mönchhofstraße)

Die Linie 34 verkehrt von 7 bis 18 Uhr in zwei Abschnitten zwischen Bornheim Mitte und dem Schönhof in Bockenheim sowie zwischen Mönchhofstraße und dem Rebstockbad.

Linie 36 (Sachsenhausen Hainer Weg – Westbahnhof)

Die Linie 36 fährt von 7.50 bis 14.40 Uhr sowie von 18.30 bis 19 Uhr vom Hainer Weg bis zur Haltestelle Scheffeleck in der Eschenheimer Anlage und kehrt von dort über die Haltestelle Alte Gasse zurück nach Sachsenhausen. In der Zwischenzeit am Nachmittag kann sie nur zwischen Hainer Weg und Südbahnhof verkehren.

Linie 45 (Sachsenhausen Deutschherrnbrücke – Südbahnhof)

Die Linie 45 ist von etwa 15.30 bis 18 Uhr nur zwischen Südbahnhof und dem Großen Hasenpfad unterwegs.

Linie 46 (Sachsenhausen Wasserweg – Rebstock Römerhof)

Die Linie 46 verkehrt von etwa 15.30 bis 18 Uhr nur zwischen Hauptbahnhof und Römerhof.

Linie 47/48 (Südbahnhof – Dielmannstraße/Goetheturm – Südbahnhof)

Die Linien 47 und 48 stellen ihren Betrieb von 15.30 bis 18.30 Uhr ein.

Linie 50 (Bockenheimer Warte – Unterliederbach West)

Die Linie 50 fährt von 8 bis 18 Uhr nur zwischen der Haltestelle Ludwig-Erhard-Anlage und Unterliederbach. Stadteinwärts werden die Busse ab Katharinenkreisel über die Voltastraße umgeleitet.

Linie 58 (Eschborn West – Flughafen Terminal 1)

Die Linie 58 verkehrt von 4.30 bis 17 Uhr nur zwischen Eschborn Süd und Flughafen.

Linie 64 (Ginnheim – Baseler Platz – Europaviertel West)

Die Linie 64 fährt am 30. April ab 10 Uhr und am 1. Mai nur zwischen Ginnheim und der Haltestelle Miquel-/ Adickesallee.

Linie 72 (Nordwestzentrum – Rödelheim Bahnhof)

Die Linie 72 verbindet von 8 bis 18 Uhr nur das Nordwestzentrum mit Hausen.

Linie 75 (Bockenheimer Warte – Uni Campus Westend – Bockenheimer Warte)

Die Linie 75 kann am 1. Mai nicht verkehren.

Nachtbuslinie n1 (Konstablerwache – Unterliederbach – Höchst)

Nachtbuslinie n2 (Konstablerwache – Ginnheim – Nordweststadt)

Die Nachtbuslinie n1 wird in der Nacht zum 1. Mai von der Bockenheimer Warte zur Taunusanlage, die n2 vom Bremer Platz zum Eschenheimer Tor umgeleitet.