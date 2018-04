Seit 1962 begeistert das Frankfurter Radrennen Fans in ganz Deutschland. So viel wie in diesem Jahr wurde aber wohl noch nie über das Profil diskutiert. Für Ex-Profi Fabian Wegmann ist trotz der vielen Berge auch eine Sprintankunft möglich.

Zwei Mal über die Billtalhöhe, drei Mal über den Ruppertshainer Berg und vier Mal über den Mammolshainer Stich: Manch einem Radprofi läuft es beim Gedanken an das verschärfte Streckenprofil des Frankfurter Radklassikers eiskalt den Rücken runter, bei Fabian Wegmann hingegen geht das Herz auf. "Back to the roots, so wie früher", freute er sich am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens auf das, was sich am 1. Mai im Taunus abspielen wird. Und der Ex-Profi kennt sich schließlich aus.

Weitere Informationen So überträgt der hr Alle Infos zur Übertragung des Hessischen Rundfunks rund um das Frankfurter Radrennen am 1. Mai finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Zu aktiven Zeiten konnte Wegmann das traditionsreiche Eintagesrennen zwei Mal gewinnen: 2009 und 2010, als der Frankfurter Klassiker noch nicht auf die Qualitäten von Sprintern zugeschnitten war, stand er auf dem Siegerpodest ganz oben. Mittlerweile hat der 37-Jährige zwar den Profi-Helm an den Nagel gehängt, als sogenannter Regulator ist er dennoch an der Organisation des Renngeschehens beteiligt.

Das Streckenprofil Bild © eschborn-frankfurt.de

Auch deshalb weiß Wegmann ganz genau, welche Qualitäten am kommenden Dienstag gefragt sein werden. "Kletterqualitäten, die braucht man auf jeden Fall", sagte er. "Der Mammolshainer hat es ordentlich in sich. Es sind zwar nur 200 Meter, die richtig steil sind, aber danach zieht es sich noch einmal richtig eklig." Das Gute aber ist: In Wegmanns Augen können auch deutsche Profis ein Wort um den Tagessieg mitreden.

"Wir haben eine Menge junger Fahrer, da sind auch ganz gute Bergfahrer dabei", sagte der Deutsche Meister von 2007, 2008 und 2012. Allen voran Emanuel Buchmann habe in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er bei solch einem Rennen vorne mitfahren könne. "Wenn die richtige Gruppe geht – und er sitzt da drin – kann er schon was reißen", prognostizierte Wegmann. Trotz erschwerter Bedingungen müsse man auch wieder mit dem Vorjahres-Zweiten Rick Zabel rechnen: "Ein super Talent."

So bergig, wie viele das neue Profil empfinden, sei es laut Wegmann allerdings gar nicht. "Die Strecke lässt für alle was offen. Da kann eine Gruppe zuerst ankommen, es kann aber auch auf einen Sprint hinauslaufen", sagte er. "Es war oft 50:50 – und ich glaube, davon können wir auch jetzt ausgehen."

Wie die Teams das Rennen taktisch angehen werden, weiß Wegmann selbst als Regulator oder auch in seiner Funktion als Rennleiter des Münsterland-Giro nie. "Das verraten sie mir natürlich nicht", erzählte er. "Aber es ist ja auch kein Riesengeheimnis, dass der Mammolshainer der letzte steile Anstieg ist. Die Teams, die keinen guten Sprinter haben, wollen das Rennen schwermachen. Es ist keine Raketenwissenschaft."