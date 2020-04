WhatsApp – Ihr direkter Weg in die #radklassikerdaheim-Redaktion

Werden Sie Teil der interaktiven #radklassikerdaheim-Sendung des hr-fernsehens: Fotos und Videos von ihrer virtuellen Mitfahrt auf dem Heimtrainer können Sie uns ganz einfach per WhatsApp zukommen lassen.

Videobeitrag Video zum Video Der virtuelle Frankfurter Radklassiker am 1. Mai [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Dieser 1. Mai wird besonders: Auch wenn der Radklassiker Eschborn-Frankfurt wegen der Corona-Krise verschoben werden musste, im hr-fernsehen sowie im Livestream auf hessenschau.de gibt es auch in diesem Jahr ein ganz spezielles Radsport-Erlebnis. Beginn der Sendung ist am Freitag um 13.15 Uhr.

Das Konzept: Die TV-Bilder vom Rennen aus dem vergangenen Jahr werden erneut ausgestrahlt – aber mit einem aktuellen Kommentar und neuen Live-Inhalten verknüpft. Profis wie Vorjahressieger Pascal Ackermann oder Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel fahren in ihren eigenen vier Wänden auf Heimtrainern und werden per Live-Übertragung aus ihren Wohnzimmern in die Sendung eingebunden – genau wie alle radsportbegeisterten Zuschauer, für die es noch einen besonderen Anreiz gibt.

Geschenke für die kreativsten Einsendungen

Die Zuschauer im hr-fernsehen sowie im Livestream sind aufgerufen, zuhause selbst auf Heimtrainern mitzufahren und Videos oder Fotos zu schicken, die dann in die Sendung eingebunden werden. Einfach unter dem Hashtag #radklassikerdaheim in den sozialen Medien posten, oder uns per Whatsapp schicken. Die kreativsten Einsendungen bekommen mit etwas Glück ein Geschenk, beispielsweise ein signiertes Profi-Trikot.

Die Nummer, unter der Sie uns am Freitag per WhatsApp erreichen, lautet: 0162 2405264.

Sendung: hr-fernsehen, 1.5.2020, 13.15 Uhr