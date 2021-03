Der Radklassiker am 1. Mai muss auch in diesem Jahr ausfallen.

Der Radklassiker am 1. Mai muss auch in diesem Jahr ausfallen. Bild © Imago Images

Termin am 1. Mai fällt aus

Nach der Absage im vergangenen Jahr macht Corona dem Radrennen am 1. Mai auch dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung. Komplett ausfallen soll der Klassiker Eschborn-Frankfurt aber nicht.

Der 1. Mai bleibt auch in diesem Jahr Radrennen-frei. Nachdem der Klassiker Eschborn-Frankfurt bereits im vergangenen Jahr wegen der Coronakrise ausfallen musste, wird das Traditionsradrennen auch 2021 nicht in bekannter Form und zur bekannten Zeit stattfinden können. Wie die Veranstalter dem hr-sport am Freitag bestätigten, lassen die aktuellen Corona-Regeln derzeit keine Großveranstaltung mit bis zu 5.000 Teilnehmern zu. Eine Komplett-Absage soll aber vermieden werden.

Mai-Rennen im Herbst?

Demnach hoffen die Organisatoren auf eine Verbesserung der pandemischen Lage und einen neuen Termin im Herbst. Wann und wie genau der Mai-Klassiker im September oder Oktober aussehen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Informationen Jubiläums-Beitrag im hr Das hr-fernsehen sendet am 1. Mai einen ausführlichen Rückblick auf 60 Jahre Radrennen. Ende der weiteren Informationen

Das Eintagesrennen, das seit 1962 stattfindet und früher Rund-um-den-Henniger-Turm hieß, ist in der langen Geschichte bislang nur zweimal ausgefallen. Vor der Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr hatte 2015 eine Terrorwarnung zu einer kurzfristigen Absage geführt.