Der Countdown läuft: Am 1. Mai steigt das Radrennen Eschborn-Frankfurt. Was Sie über die Verkehrssituation, Favoriten und die Live-Übertragung des hr wissen müssen, erfahren Sie hier.

Das Frankfurter Radrennen am 1. Mai ist seit 1962 DER Radklassiker in Deutschland. Als eines der größten, beliebtesten und traditionsreichsten Eintagesrennen hierzulande bildet es im Radsport seit Jahrzehnten den Abschluss der Frühjahrsklassiker-Saison. 2023 führt die Strecke während der Taunus-Schleife zwei Mal über den Feldberg, der Rennverlauf soll dadurch frühzeitig spannender werden. Start ist in Eschborn, das stimmungsvolle Zielgelände befindet sich an der Alten Oper in der Frankfurter City.



Doch nicht nur für die Profis der World-Tour ist der 1. Mai ein Radsport-Feiertag, sondern auch für tausende Hobby-Radsportlerinnen und -Radsportler. Das Amateurrennen, die sogenannte Velotour über drei unterschiedliche Distanzen, ist mit 8.000 Teilnehmenden ausgebucht. Darüber hinaus gibt es mit zahlreichen Nachwuchs-, dem Handbike- sowie dem Frankfurter Inklusionsrennen weitere Wettbewerbe und Events.

Viele Teams haben sich in den Wochen vor dem Rennen kaum bis gar nicht in die Karten schauen lassen, ob sie bei der Zusammenstellung ihrer Mannschaften auf eine Sprintankunft setzen - oder ob sie nicht vielleicht doch auf einen bergfesten Puncheur mit hoher Endgeschwindigkeit setzen. Erst in den vergangenen Tagen hat sich die Startliste nach und nach gefüllt.



So wird Bora-hansgrohe neben Vorjahressieger Sam Bennett und Nils Politt auch mit Emanuel Buchmann an den Start gehen. UAE Team Emirates hat den deutschen Sprinter Pascal Ackermann sowie Marc Hirschi (Schweiz) und Matteo Trentin (Italien) in seinen Reihen. Uno-X Pro Cycling stellt mit dem Norweger Alexander Kristoff den Seriensieger der Jahre 2014 bis 2018. Top-Favorit dürfte der Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sein, auch Lotto Dstny schickt mit Arnaud de Lie einen prominenten Spezialisten für Eintagesrennen.



Mit John Degenkolb (Oberursel), Jonas Rutsch (Odenwald) und Jason Osborne (Offenbach) sind drei Hessen dabei. Außerdem am Start: Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Max Walscheid (Cofidis), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) und Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic).

Klare Antwort: mit dem Hessischen Rundfunk. Der hr berichtet auch 2023 live und auführlich über Eschborn-Frankfurt. Die Sendung "heimspiel! extra live" im hr-fernsehen sowie im Livestream auf hessenschau.de beginnt am Montag um 12 Uhr, bis 17.15 Uhr gibt es mehr als fünf Stunden Spitzen-Radsport und allerlei Interessantes vom Streckenrand. Im Netz halten wir Sie außerdem in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Wer bereits am Sonntag in den Mai hineinfeiern möchte, kommt zur Alten Oper in Frankfurt. Erstmals findet dort die große Expo mit vielen Austellern, Bühnenprogramm und Live-Musik auch am Vortag des Rennens statt. In Eschborn findet am Montag ab 11 Uhr das große Radklassiker-Fanfest auf dem Rathausplatz statt.



In Oberursel feiern die Radklassiker-Fans traditionell am Markplatz, in Sulzbach am Dalles, in Schwalbach an der Tankstelle und in Kronberg mit großer Leinwand am Berliner Platz. Die Burgstadt Eppstein ist in diesem Jahr neu dabei und wird ein Fest für die ganze Familie mitten in der Altstadt unterhalb der Burg ausrichten.



Einen besonderen Stimmungshotspot hat in jedem Jahr Königstein mit dem Mammolshainer Stich zu bieten. Der ikonische Anstieg ist eine der größten Herausforderungen des Radklassikers, oft vorentscheidend und lockt am 1. Mai immer tausende Zuschauende an.

Das Frankfurter Radrennen am 1. Mai wird sich auch im Jahr 2023 wieder auf den Straßen- sowie auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auswirken. Neben dem Autoverkehr sind auch Busse und Straßenbahnen von Einschränkungen betroffen. Wegen der Sperrungen entlang der Strecke in Eschborn, Frankfurt sowie im Taunus werden Reisende gebeten, ihre Wege am 1. Mai im Vorfeld zu planen.



S- und U-Bahnen sollen an diesem Tag größtenteils ungehindert und nach Fahrplan verkehren. Alle wichtigen Infos und eine Übersicht über Sperrungen, Umleitungen und Fahrplanänderungen finden Sie an dieser Stelle.

Eine der wichtigsten Uhrzeiten haben wir schon genannt: 12 Uhr - dann beginnt die Live-Übertragung des hr, der Startschuss für das Rennen fällt um 12.05 Uhr.



Die heiße Phase des Rennens startet gegen ca. 16 Uhr. Schafft es eine Ausreißergruppe ins Ziel an der Alten Oper in Frankfurt? Oder gibt es doch wieder einen Sprint?



Doch auch früh aufstehen lohnt sich am 1. Mai: Bereits ab 9.20 Uhr läuft im hr-fernsehen die Doku "60 Jahre Radrennen" von ARD-Radsport-Kommentator Florian Naß.