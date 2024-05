Oberursel freut sich auf die Fahrer

Aktuell ist das Fahrerfeld noch in Frankfurt, danach geht es dann ohne größere Umwege nach Oberursel am Fuße des Feldbergs. Unser Streckenreporter Markus Philipp ist John Degenkolb und Co. dank Motoren-Unterstützung schon etwas voraus und genießt schon einmal die Stimmung in "Orschel". Die Fans sind bereit.