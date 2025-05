Das Wetter wird prächtig, die Stimmung ausgelassen - und das Radrennen Eschborn-Frankfurt 2025 damit wohl wieder zu einem echten Sport-Highlight. Die letzten Infos am Renntag gibt's hier.

Livestream Radrennen Eschborn-Frankfurt 2025 im Livestream: am 1. Mai ab 12 Uhr live Live Bild © hr, Imago Images Ende des Livestreams

Der Tag der Arbeit bedeutet in Hessen traditionell auch einen Tag des Radsports. Am 1. Mai starten - wie immer - einige der besten Profis der Welt beim prestigeträchtigen Radrennen Eschborn-Frankfurt 2025. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Groß-Event.

Um was geht's?

Eschborn-Frankfurt ist seit jeher ein wichtiges Rennen im Radsport-Kalender. Das Prestige, das der Gewinner einfahren kann, ist nicht zu verachten. Insofern überrascht es nicht, dass die 62. Auflage ein äußerst prominentes Fahrerfeld aufweist und damit gleichzeitig auch Hochspannung verspricht. Das Elite-Rennen startet um 12 Uhr.

Neben den Profis werden am 1. Mai aber auch Tausende Amateure im Taunus und in Frankfurt unterwegs sein. Schon die ganz Kleinen (ab zwei Jahren) düsen auf ihren Laufrädern durch den Zielbereich an der Alten Oper, nach oben sind bei den verschiedenen Rennen der Altersskala ausschließlich natürliche Grenzen gesetzt.

Videobeitrag Das Radrennen Eschborn-Frankfurt 2025 live im hr Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Wer sind die Favoriten?

Es gibt nicht den einen, sondern ziemlich viele Sieganwärter beim Elite-Rennen. Angefangen bei klangvollen Namen wie Julian Alaphilippe und Jasper Philipsen über junge Emporkömmlinge wie Thibau Nys bis hin zu deutschen Top-Fahrern wie Maximilian Schachmann oder Nils Politt sind eine Menge Klasseleute am Start.

Da sich das Feld wie in den vergangenen beiden Jahren zweimal über den Feldberg und dreimal über den Mammolshainer Stich quälen muss, sind die Ansprüche für potenzielle Gewinner enorm hoch. Für reine Sprintertypen wird es dagegen schwer, auch ihr Sieg ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen - ebenso wie ein Erfolg des Odenwälders Jonas Rutsch.

Wie wird das Wetter?

Das Wetter meint es gut mit dem 1. Mai - und damit auch mit Eschborn-Frankfurt. Wie die ganze Woche verspricht die hr-Wetterredaktionen auch diesmal sommerliche Temperaturen mitten im Frühling. Wer also raus an die Strecke will, der sollte neben guter Laune und Klatsch-Ausdauer eines lieber nicht vergessen: dick aufgetragene Sonnencreme!

Welche Hotspots sollten die Zuschauer ansteuern?

Die rund 200 Kilometer lange Strecke bietet auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Orte, an denen es sich lohnt, das Rennen anzuschauen. In unmittelbarer Nähe der Feldberg-Spitze etwa gibt es ein großes Gipfelfest. Am Mammolshainer Stich, dem Herzstück des Rennens, wo die Fahrer am intensivsten beansprucht werden, herrscht ohnehin ausgelassene Volksfest-Stimmung. Wenn man so will: Freude an der Qual.

Einen Hauch von Paris-Roubaix gibt es derweil in Oberursel und Eppstein. Die beiden Taunus-Gemeinden lassen das Fahrerfeld einmal über Kopfsteinpflaster durch ihre jeweilige Altstadt rattern. Der Zielbereich an der Alten Oper punktet nicht nur mit Skyline-Blick und einem buntem Rahmenprogramm, sondern vor allem mit der Entscheidung des langen Radsport-Tages.

Wichtig zudem: Ein derartiges Groß-Event bringt natürlich auch Umstände mit sich. Sperrungen, Bahn-Ausfälle und Einschränkungen für den Verkehr sind schlicht nicht zu vermeiden.

Wie kann man das Rennen verfolgen?

Falls Sie sich trotz des tollen Wetters gegen einen Ausflug an die Strecke entscheiden (oder vor Ort noch mehr Infos wollen), können Sie das Radrennen natürlich auch beim hr verfolgen. Die Übertragung beginnt um 12 Uhr und ist sowohl im hr-fernsehen als auch bei hessenschau.de im Livestream sowie bei Youtube und in der ARD-Mediathek zu verfolgen. Zudem wird noch ein Liveticker geboten. Kommentiert wird das Rennen von Florian Naß, Marcel Kittel sitzt als Experte an seiner Seite. Auch der verletzte Lokalmatador John Degenkolb wird am Mikrofon seine Einschätzungen zum Rennen geben.