Herausragender Start in den WM-Winter für Skispringer Stephan Leyhe: Der Willinger feierte am Sonntag mit Rang zwei im polnischen Wisla die erste Podestplatzierung seiner Karriere.

So kann es weitergehen für Stephan Leyhe: Der Willinger Skispringer belegte beim Weltcup in Wisla am Sonntag Rang zwei und konnte damit die erste Weltcup-Podestplatzierung seiner Karriere feiern. Mit Sprüngen auf 124,5 und 130,5 Meter musste sich der 26-Jährige lediglich Jewgeni Klimow geschlagen geben. Auch für den Sieger war es eine Premiere – erstmals stand ein Russe bei einem Weltcup ganz oben auf dem Treppchen.

"Was soll ich sagen? Jeder Skispringer liebäugelt damit, einmal auf dem Podium zu stehen. Ich freue mich riesig", sagte Leyhe nach seinem Traumstart in den WM-Winter. "Heute ist es bei mir das erste Mal aufgegangen, das gibt mir viel Selbstvertrauen. Jetzt will ich diese Leistung in den nächsten Wochen bestätigen." Leyhe bestes Ergebnis war zuvor ein fünfter Platz gewesen.

Keine Überraschung für den Bundestrainer

Nach dem ersten Durchgang hatte der von seinen meist bayerischen Teamkollegen nur "Preuße" genannt Nordhesse noch auf Rang sechs gelegen. Ein Traumsprung katapultierte ihn aber bis auf das Podest. Auf den schon im Sommer bärenstarken Klimow fehlten ihm dennoch fast vier Meter. Auf Rang drei landete der Japaner Ryoyu Kobayashi.

"Nach diesem Wochenende kann niemand mehr wirklich überrascht sein", sagte Bundestrainer Werner Schuster über seinen Schützling, der bereits im Teamspringen am Samstag eine starke Leistung abgeliefert und das DSV-Quartett auf Rang zwei geführt hatte. "Es ist eine riesige Freude für uns alle, auch fürs Trainerteam. Stephan ist ein Sportler der sich langsam entwickelt, der stetig an sich arbeitet."

Wellinger verspricht Kaltgetränk

Zweitbester DSV-Adler war am Sonntag Karl Geiger (Oberstdorf) auf Rang neun, Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) zeigte nach schwachen Trainingssprüngen als Elfter aufsteigende Tendenz. "Das war ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung", sagte Wellinger, der sich für Zimmergenosse Leyhe freute: "Ich glaube, er braucht noch ein bisschen, bis er es realisiert. Ich hoffe er kann es jetzt genießen und dann werden wir heute Abend mal anstoßen."