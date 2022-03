Stephan Leyhe aus Willingen ist bei der Raw-Air-Tour in Norwegen am Donnerstag auf dem 26. Platz gelandet.

Tagessieger wurde der Österreicher Stefan Kraft vor Ryoyu Kobayashi (Japan) und dem Allgäuer Karl Geiger. An den nächsten drei Tagen stehen am Holmenkollen in Oslo weitere Wettbewerbe an.