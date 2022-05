Hambüchen kommt in die "Gymnastics Hall of Fame"

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen wird Anfang Juni in die "Gymnastics Hall of Fame" in Oklahoma City aufgenommen.

Der deutsche Rekordmeister aus Mittelhessen ist der bislang achte deutsche Kunstturner, dem diese Ehre zuteil wird. Zusammen mit dem 34-Jährigen werden auch die Ex-Weltmeisterinnen Tatjana Gutsu (Ukraine), Katalina Ponor (Rumänien) und Chellsie Memmel (USA) ausgezeichnet.