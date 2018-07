Mercedes im Glück, Ferrari geht baden: Nach überragenden Trainings-Sessions sehen Sebastian Vettel und Teamkollege Kimi Räikkönen im Qualifying von Budapest nur die Rücklichter der Konkurrenz.

Sebastian Vettel startet von Position vier in den Großen Preis von Ungarn in Budapest. Der Heppenheimer musste im Qualifying am Samstag sowohl den Mercedes als auch seinem Teamkameraden Kimi Räikkönen den Vortritt lassen, der von Rang drei ins Rennen geht. In der ersten Reihe steht Lewis Hamilton als Pole-Setter vor Valtteri Bottas.

Die Silberpfeile dankten dem Wettergott, der es während des Qualifyings zweimal hatte regnen lassen. "Die zwei Gewitter, die wir gebraucht haben, sind tatsächlich drüber gezogen", freute sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. "Da hatten wir ein bisschen Glück heute." Der WM-Führende Hamilton ergänzte: "Die Doppel-Pole hätten wir nicht erwarten können. Die Ferrari waren das ganze Wochenende die Schnellsten."

Vettel hofft auf Blitzstart

Vettel hatte sowohl zum Auftakt als auch im Abschlusstraining die besten Zeiten aufgelegt. Auch deswegen hat der Hesse noch Hoffnungen auf einen Sieg in Budapest, wo das Überholen traditionell schwer ist. "Es kommt auf den Start und die erste Runde an", sagte der Ferrari-Pilot bei RTL. "Natürlich wären wir gern weiter vorn. Bei solchen Bedingungen kann alles passieren."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 28.7.2018, 17.15 Uhr