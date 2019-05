EM-Relegation am 15. Juni in Frankfurt

Rugby EM-Relegation am 15. Juni in Frankfurt

Termin und Veranstaltungsort für das EM-Relegationsspiel des deutschen 15er-Rugby-Nationalteams der Männer stehen fest.

Wie der Deutsche Rugby-Verband am Montag mitteilte, tritt die DRV-Auswahl am 15. Juni um 14 Uhr in Frankfurt gegen Portugal an. Dabei geht es um den Verbleib in der höchsten europäischen Spielklasse unterhalb der Six Nations.