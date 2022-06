Der SC 1880 ist seiner Favoritenrolle in der Rugby-Bundesliga am Samstag mehr als gerecht geworden.

Die Frankfurter besiegten den RK Berlin mit 66:0 und zogen damit souverän ins Endspiel ein. Dort wartet wie prognostiziert der TSV Handschuhsheim, der das zweite Halbfinale souverän in Hannover gewann. Das Finale findet am 25. Juni in Frankfurt statt.