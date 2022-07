Finale in Paris

Finale in Paris Rutsch und Degenkolb beenden Tour de France

Die beiden hessischen Radfahrer Jonas Rutsch und John Degenkolb haben am Sonntag das Ziel der Tour de France in Paris erreicht.

Der Erbacher Rutsch, der auf dem Champs Élysées das Feld mit einer Ausreißergruppe einige Zeit anführte, wurde in der Gesamtwertung am Ende 94. Degenkolb aus Eschborn wurde nach 21 Etappen 105. Beide Fahrer waren nicht für ein gutes Klassement-Ergebnis, sondern in Helfer-Rollen für ihr Team unterwegs. Den Gesamtsieg der diesjährigen Tour holte sich der Däne Jonas Vingegaard.