Eishockey-Club Löwen Frankfurt hat Angreifer Ryon Moser mit einem Vertrag für die kommende Saison ausgestattet.

Das teilte der Aufsteiger in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Montag mit. Moser war zur vergangenen Saison von den Kassel Huskies zu den Löwen gewechselt, mit denen er vor einigen Wochen die DEL2-Meisterschaft und den damit verbundenen sportlichen Aufstieg in die erste Liga feierte.

"Nach dem großartigen Lauf in diesem Jahr sowie dem Aufstieg bin ich begeistert und zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr erneut ein starkes Team haben werden", sagte der 30-Jährige. "Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein und demnächst wieder vor den Löwen-Fans zu spielen."