Springreiter Christian Ahlmann hat zum ersten Mal in seiner Karriere den Großen Preis von Wiesbaden gewonnen. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste musste dafür richtig zittern. Der Grand Prix Special ging an Dorothee Schneider.

Christian Ahlmann gehört seit vielen Jahren zu den besten und erfolgreichsten deutschen Reitern - nun hat er endlich einen weißen Fleck in seiner Siegstatistik getilgt. Zum ersten Mal in seiner Karriere gewann Ahlmann am Pfingstmontag den Großen Preis von Wiesbaden. Als Lohn für seine Leistung gab es ein 38.000 Euro teures Auto sowie eine Geldprämie von 11.500 Euro.

Der 43-Jährige aus Marl blieb mit seinem Pferd Clintrexo in der entscheidenden Siegerrunde in der schnellsten Zeit fehlerfrei. Die beiden nächsten Plätze gingen an den Spanier Sergio Alvarez Moya und den Belgier Wilm Vermeir.

Fehler kostet Jung den Sieg

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge saß Michael Jung aus Horb bei der Siegerehrung auf seinem Pferd Solution. Er wurde nach einem Springfehler Sechster - ohne diesen Fehler hätte er mit seiner rasanten Runde gewonnen. "Es sieht bei ihr immer etwas schwerfällig aus, aber sie ist es nicht", erzählte der 35-Jährige über seine Stute.

Der Olympiasieger und Weltmeister in der Vielseitigkeit geht auch immer wieder in internationalen Springprüfungen an den Start, in Wiesbaden war er mit mehreren Siegen und Platzierungen im Stangenwald sehr erfolgreich unterwegs. "Ich hatte richtig Muskelkater", berichtete er am Ende des dreitägigen Turniers.

Besucherrekord in Wiesbaden

Zu den erfolgreichsten deutschen Startern der Traditionsveranstaltung, die mit insgesamt 66.000 Zuschauern einen Besucherrekord verzeichnete, gehörte auch der in Belgien lebende Daniel Deußer. Er wurde im Preis des Hessischen Ministerpräsidenten hinter dem Schweden Douglas Lindelöw Zweiter. "Ich bin super zufrieden", meinte der 36-Jährige über seinen Ritt mit Cassini Bay.

Schneider gewinnt Grand Prix Special

In der Dressur freute sich Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim über ihren zweiten Sieg im Wiesbadener Grand Prix Special. "Ich habe ihn bei den warmen Temperaturen extra wenig abgeritten, damit er die Kraft mit ins Viereck nehmen kann", erzählte die 49-Jährige über ihren Siegesritt mit dem zehn Jahre alten Faustus.

Rang zwei ging an Fabienne Müller-Lütkemeier aus Paderborn mit Fabregaz. Sie und die Siegerin waren eine Klasse für sich, mit einem deutlichen Abstand von über drei Prozentpunkten zu Müller-Lütkemeier folgte auf dem dritten Platz Hubertus Schmidt aus Borchen mit Imperio.

"Toller Abschluss eines wunderbaren Turniers"

Die Grand Prix Kür wurde zum ersten Mal von Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen gewonnen. Als einzige Teilnehmerin wurde die 32-Jährige mit ihrem Erfolgspferd Unée mit einer Note von über 80 Prozent bewertet. Rang zwei ging an Müller-Lütkemeier mit D'Agostino, gefolgt von Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus.

"Das ist ein toller Abschluss eines wunderbaren Turniers", sagte die 50-jährige Klimke, die am Vortag zum fünften Mal die Vielseitigkeitsprüfung gewonnen hatte. Zu der Drei-Sterne-Prüfung hatte sie ihr Olympiapferd Hale Bob mitgebracht.

Der Brite Oliver Townend, die aktuelle Nummer eins der Welt, wurde mit Cillnabradden Zweiter. Rang drei ging an Julia Krajewski aus Warendorf mit Samourai du Thot. Beide gehören ebenfalls zu den potenziellen Kandidaten für die Weltreiterspiele im September in den USA. "Besser konnten sie sich nicht präsentieren. Ich bin hoch zufrieden", sagte Bundestrainer Hans Melzer.