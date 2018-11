Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden: Die Kielerin wird künftig vom hessischen Ex-Profi Rainer Schüttler betreut.

"Angelique hat in den letzten Jahren schon mehrfach unter Beweis gestellt, was sie für ein Champion ist. Für mich steht außer Frage, dass sie mit ihrem Talent noch viel erreichen kann", sagte Schüttler in einer von Kerbers Management veröffentlichten Pressemitteilung. Die 30-Jährige befinde sich in einer "spannenden Phase ihrer Karriere", erklärte der ehemalige Australian-Open-Finalist.

Ende November geht es los

Der Korbacher soll das Training mit Kerber nach deren Urlaub Ende November aufnehmen. Mitte Oktober, eine Woche vor dem WTA-Finale in Singapur, hatte sich Kerber überraschend von ihrem Coach Wim Fissette (38) getrennt.

Nach einem starken Jahr mit Wimbledon-Titel und Australian-Open-Halbfinale steht sie aktuell wieder auf Platz zwei in der Weltrangliste. Die neue Saison beginnt im Januar, dann stehen auch die Australian Open in Melbourne an.

Tennisakademie in Offenbach

Der 42-jährige Schüttler, einst Nummer fünf der Welt, besitzt als Proficoach nur wenig Erfahrung, im vergangenen Jahr begleitete er kurzzeitig den ehemaligen Top-10-Spieler Janko Tipsarevic aus Serbien auf der Tour. Gemeinsam mit dem früheren Davis-Cup-Spieler Alexander Waske leitete er jahrelang eine Tennisakademie in Offenbach, auf der Rosenhöhe hatte auch Kerber einst trainiert.

Der Olympiazweite im Doppel von Athen 2004 (mit Nicolas Kiefer) und viermalige Turniersieger auf der ATP-Tour ist mit der Serbin Jovana verheiratet, im Februar 2017 kam ihr Sohn Noah auf die Welt. Die Familie lebt am Zürichsee in der Schweiz, wo Schüttler in Genf als Turnierdirektor fungiert.