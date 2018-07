Schafft Hessens Schwimm-Star Marco Koch doch noch den Sprung zu den Europameisterschaften im August? Auf dem Weg dorthin stärkt ihm nun ein prominenter Ex-Kollege den Rücken.

Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann plädiert für eine EM-Nominierung des ehemaligen Weltmeisters Marco Koch. "Ich finde die Diskussion nicht verständlich, ob Marco Koch zu den Europameisterschaften fährt oder nicht. Er hat für den Deutschen Schwimm-Verband sehr oft die Medaillen geholt und am Ende für ein positives Ergebnis gesorgt. Für mich wäre es klar, dass er mit dabei ist", sagte Biedermann über den Darmstädter.

Koch hatte über 200 Meter Brust als Weltmeister von 2015 und Vize-Weltmeister von 2013 größere Erfolge als die restlichen aktuellen deutschen Schwimmer gefeiert. Dazu holte er bei weiteren internationalen Meisterschaften regelmäßig Medaillen. Die reguläre EM-Qualifikation verpasste Koch in diesem Jahr. Bei einem starken Auftritt und einer entsprechenden Zeit bei den Deutschen Meisterschaften von Donnerstag bis Sonntag in Berlin könnte der 28-Jährige noch das Ticket für den Saisonhöhepunkt vom 2. bis 12. August in Glasgow lösen.

Biedermann lässt keine Vorwürfe zu

"Dieses Jahr gibt es keine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele, da hat man auch Zeit, Sachen auszuprobieren oder neue Trainingsinhalte zu bringen. Das hat Marco Koch meines Wissens gemacht", sagte Biedermann. "Und wenn man Sachen ausprobiert, gehört es auch dazu, dass es mal nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Man sollte gerade Marco keinen Vorwurf machen."

Biedermann hält die Weltrekorde über 200 und 400 Meter Freistil. Nach Olympia 2016 hatte der 31-Jährige seine Karriere beendet. "Ich hatte auch schon mal ein Jahr, in dem ich Dinge ausprobiert habe, die dann nicht so gut funktioniert haben. Der Erfahrungswert, den man daraus mitnimmt, ist einfach riesig. Das gehört auch dazu", sagte Biedermann. "Ich würde Marco niemals abschreiben und bin auf das nächste Jahr gespannt."