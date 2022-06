Schwimm-WM in Budapest

In einem furiosen Endspurt hat sich die Frankfurter Schwimmerin Anna Elendt bei den Weltmeisterschaften die ersehnte Medaille gesichert.

Anna Elendt hat dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) die zweite Medaille bei den Weltmeisterschaften in Budapest beschert. Die 20-jährige Frankfurterin schwamm am Montagabend in der Duna Arena über 100 Meter Brust auf Rang zwei.

In 1:05,98 Minuten musste sie lediglich der Italienerin Benedetta Pilato um fünf Hundertstelsekunden den Vortritt lassen. Es war die erste WM-Einzelmedaille einer deutschen Kurzstrecklerin oder eines deutschen Kurzstrecklers auf 50- und 100-Meter-Distanzen seit 2009.

Weitere Einzelstarts in Budapest

Elendt war als Halbfinal-Schnellste ins Rennen gegangen und hatte sich erst auf den letzten Metern mit einem furiosen Endspurt die Medaille gesichert. Bei Halbzeit des Rennens lag sie auf Rang sieben.

Bei der WM in Budapest wird die 20-Jährige auch noch über 50 und 200 Meter Brust im Einzel an den Start gehen. Elendt lebt und trainiert in Austin/USA, wo sie aufgrund deutlich professionellerer Bedingungen einen enormen Leistungssprung vollzogen hat.