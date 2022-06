Brustschwimmerin Anna Elendt hat bei den Weltmeisterschaften in Ungarn das Finale über 50 Meter erreicht.

Die 20-Jährige schlug am Freitag in Budapest nach 30,30 Sekunden an und belegte damit Rang sieben der Halbfinals. Schnellste Schwimmerin war Benedetta Pilato aus Italien in 29,83 Sekunden. "Ich habe kurz ein bisschen Angst gehabt", sagte Elendt mit Blick auf ihre Zeit. "Ich habe Wasser in der Brille gehabt, deswegen habe ich die Wand nicht gesehen." Ihr Anschlag sei nicht so gut gewesen wie sonst. Die Frankfurterin hatte bei der WM über die doppelte Distanz Silber gewonnen.