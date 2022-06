Nach der Silber-Medaille gab es für Anna Elendt gleich eine doppelte Belohnung. Vorbei ist die Schwimm-WM für die Frankfurterin aber noch lange nicht.

Audiobeitrag Audio Anna Elendts Silberrennen in der Live-Reportage Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Anna Elendt klatschte bei der Siegerehrung die italienische Nationalhymne mit und freute sich dann schon auf eine mögliche Medaillen-Torte im Mannschaftshotel. Die hatte sie sich nach einem beeindruckenden Finale und Silber über 100 Meter Brust bei den Schwimm-WM am Montagabend auch redlich verdient.

Mit dem zweiten Edelmetall nach Silber für Lukas Märtens über 400 Meter Freistil am vergangenen Samstag hat das deutsche Team bereits nach drei Wettkampftagen im Becken so viele Medaillen wie bei den Titelkämpfen vor zwei Jahren insgesamt. Und die Auftritte der größten Medaillenhoffnung, Florian Wellbrock, kommen erst noch. Am Dienstag steht er als Vorlauf-Zweiter im Finale über 800 Meter Freistil.

Elendt: "Torte geht immer"

Ihr Silbercoup vor den Augen ihrer aus Frankfurt angereisten Eltern verschlug der sonst so wortgewandten 20-Jährigen am Montag kurzzeitig die Sprache. Elendt nahm die Medaille mit einem breiten Lächeln in Empfang und präsentierte sie stolz den Fotografen.

So recht realisiert zu haben schien sie den Erfolg in diesem Moment aber ebenso wenig wie kurz darauf, als sie bereits die ersten Autogramme gab. Erst als sie in den Katakomben der Duna Arena in Budapest den Journalisten Rede und Antwort stand, war sie wieder die alte. "Ich wollte ins Finale kommen und sehen, was geht. Dann ist es eine Silbermedaille geworden. Ich freue mich sehr", sagte Elendt und meinte, eine Torte, wie sie Märtens bekommen hatte, wäre nicht schlecht. "Torte geht immer."

Nur Pilato schneller

Zuvor wollte sie aber noch mit ihren Eltern einen Spaziergang zum Hotel machen. "Ich habe sie schon gesehen, darüber habe ich mich sehr gefreut", sagte sie. Nur die Italienerin Benedetta Pilato war in einem spannenden Rennen fünf Hundertstelsekunden schneller.

Vorbei ist die WM für Elendt damit aber noch lange nicht. "Ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, eine Silbermedaille zu machen. Jetzt gucke ich mal. Am Dienstag habe ich noch die Staffel und dann habe ich noch die 200 Meter und die 50 Meter. Mal gucken, was da noch geht", betonte die Frankfurterin.