Deutsche Schwimm-Meisterschaften in Berlin

Hessens Schwimm-Ass Marco Koch hat bei den deutschen Meisterschaften in Berlin über seine Nebenstrecke 100 Meter Brust einen Podestplatz erreicht. Den zweiten Titel gab es derweil für die Darmstädterin Anna Elendt.

Marco Koch wollte am Tag vor seiner letzten EM-Chance nichts sagen. "Morgen" werde er sich äußern, sagte der Brustschwimmer am Freitag lächelnd und verschwand in den Katakomben der Berliner Schwimmhalle im Europasportpark. Über 100 Meter hatte er beim Sieg von Youngster Melvin Imoudu Rang drei belegt, doch das war für ihn zweitrangig.

Am Samstag gilt's bei den deutschen Meisterschaften über die doppelte Distanz, auf der Koch 2015 Weltmeister geworden war. Nur mit einer ganz starken Leistung kann der bisher nicht nominierte Darmstädter Chefbundestrainer Henning Lambertz davon überzeugen, ihn doch noch mit zu den Europameisterschaften zu nehmen.

Elendt jubelt auch über 100 Meter

Besser lief es am Freitag hingegen für eine andere Darmstädterin: Anna Elendt sicherte sich über 100 Meter Brust nach 1:08,79 Minuten den Titel. Für die 16 Jahre junge Athletin war es nach ihrem Triumph über 50 Meter Brust am Donnerstag bereits die zweite Goldmedaille in Berlin. Auch sie wird – genau wie Koch – von Alexander Kreisel trainiert.

Kochs Freundin und Trainingspartnerin Reva Foos sicherte sich über 100 Meter Freistil in 55,16 Sekunden den zweiten Platz. Der Wetzlarer Niklas Frach wurde über 800 Meter Freistil Sechster (8:12,12 Minuten) und der Darmstädter Julius Flohr über 400 Meter Lagen Vierter (4:23,83), Julian Haller (Frankfurt/4:31,42) Achter. Die 4x100-Meter-Männer-Staffel der SG Frankfurt (Sebastian Pierre-Louis, Markus Kruse, Julian Haller, Kenrick Leidner) musste sich nach 3:28,43 Minuten mit dem fünften Platz zufrieden geben.

