Marco Koch hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne im Finale über 200 Meter Brust den siebten Platz belegt.

Der 32 Jahre alte Frankfurter, Ex-Weltmeister von 2015 (Langbahn) und 2016 schlug am Freitag nach 2:05,01 Minuten an. Der Sieg ging an Daiya Seto aus Japan (2:00,35 Minuten).