Schwimmerin Anna Elendt hat bei der Kurzbahn-WM in Australien über 100 Meter Brust gleich doppeltes Glück und sichert sich Edelmetall. Lucas Matzerath geht dagegen leer aus.

Anna Elendt hat den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-WM in Melbourne die erste Medaille beschert. Die 21-Jährige schlug im Finale über 100 Meter Brust am Donnerstag zwar als Vierte in 1:04,05 Minuten an, rutschte durch die Disqualifikation von Ruta Meilutyte (Litauen) aber auf Rang drei und sicherte sich Bronze.

Eigenen Rekord verbessert

Dabei unterbot Elendt ihren eigenen deutschen Rekord um zwei Hundertstelsekunden und war um eine Hundertstelsekunde schneller als Tang Qianting aus China, die Vierte wurde.

Im Sommer hatte die Frankfurterin WM-Silber über die gleiche Distanz auf der Langbahn geholt. Gold ging in Melbourne an Lilly King (USA/1:02,67), Langbahn-Weltmeisterin über die doppelte Distanz, vor Tes Schouten (Niederlande/1:03,90).

Matzerath wird Siebter

Lucas Matzerath, wie Elendt von der SG Frankfurt, wurde im Finale der Männer über 100 Meter Brust Siebter (57,12 Sekunden). Den Sieg sicherte sich Nic Fink aus den USA (55,88).

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) ist in Melbourne mit acht Athletinnen und Athleten vertreten. Titelverteidiger Florian Wellbrock wie auch Isabel Gose und Lukas Märtens fehlen.