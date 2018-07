Sarah Köhler hat bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin ihre starke Form unterstrichen. Die Frankfurterin holte sich über 1.500 Meter den Titel. Zuvor schwamm auch die Wiesbadener Staffel auf das Podest.

Sarah Köhler ist knapp zwei Wochen vor der Schwimm-EM bei den deutschen Meisterschaften zum Favoritensieg geschwommen. Beim letzten Rennen vor den European Championships in Schottland war die Frankfurterin in 16:06,82 Minuten über 1.500 Meter Freistil klar die schnellste Schwimmerin vor Josephine Tesch, die fast 50 Sekunden langsamer war. Die Weltranglistenzweite Köhler hofft ebenfalls auf eine erfolgreiche EM vom 2. bis 12. August in Glasgow und gehört zu den Medaillenhoffnungen des Deutschen Schwimm-Verbandes.

Zuvor hatte bereits die Frauen-Staffel des SC Wiesbaden Bronze geholt. Über die 4x100 Meter Lagen kamen Jenny Mensing, Samira-Svea Erhart, Rosalie Kleyboldt und Selina Müller nach 4:16,87 Minuten hinter den Staffeln der SG Essen und der Neckarsulmer SU ins Ziel.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 22.7.2018, 19.30 Uhr