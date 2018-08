Für Hessen-Star Sarah Köhler reichte es über 800 Meter in Glasgow nur zu Platz vier.

Für Hessen-Star Sarah Köhler reichte es über 800 Meter in Glasgow nur zu Platz vier. Bild © Imago

Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat die erhoffte EM-Medaille über 800 Meter überraschend verpasst. Eine Darmstädterin feierte dafür einen überraschenden Erfolg mit der Mixed-Staffel.

Medaillenkandidatin Sarah Köhler hat ihre erste von vier Chancen auf Edelmetall bei der Schwimm-EM in Glasgow nicht genutzt. Die 24-Jährige aus Bruchköbel musste sich am Samstag über 800 Meter Freistil in 8:25,81 Minuten mit dem vierten Platz zufrieden geben. Zu Bronze fehlten der Kurzbahn-Europameisterin 1,2 Sekunden.

Gold ging an die Italienerin Simona Quadarella (8:16,35) vor der erst 16 Jahre alten Ajna Kesely aus Ungarn (8:21,91) und der Russin Anna Jegorowa (8:24,61). "Nach 300, 400 Metern habe ich gemerkt, dass es nicht so rutscht, wie es sollte", sagte Köhler im Ersten: "Ziel war eine Medaille, jetzt ist es der undankbare vierte Platz."

Köhler startet im Becken auch über 1.500 und 400 Meter Freistil sowie im Freiwasser in der Staffel aussichtsreich. Zum Auftakt am Freitag hatte etwas überraschend Henning Mühlleitner (Neckarsulm) Bronze über 400 Meter Freistil und damit die erste Medaille für die deutschen Schwimmer gewonnen.

Darmstädterin Foos jubelt mit Mixed-Staffel

Grund zum Jubeln gab es dagegen für die 4x200 Meter Freistil Mixed-Staffel um die Darmstädterin Reva Foos. Das deutsche Quartett mit Foos, Jacob Heidtmann, Henning Mühlleitner und Annika Bruhn siegte am Abend sensationell in 7:28,43 Minuten vor Russland und Großbritannien. Die Siegerzeit bedeutete zugleich deutschen Rekord.

Mühlleitner sagte im Ersten: "Erster Platz, Alter - das ist perfekt." Foos fühlte sich während des Rennens wie im Tunnel: "Ich habe gar nicht auf die Konkurrenz geachtet. Man konzentriert sich auf sein Rennen und versucht, das Beste draus zu machen."