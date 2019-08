Sarah Köhler hat bei den Finals in Berlin das Triple gefeiert. Nach den Siegen über 1.500 und 400 Meter Freistil krönte sich die Hanauerin auch über 800 Meter zur deutschen Meisterin.

Sarah Köhler hat bei den deutschen Meisterschaften am Sonntag ihren dritten Titel gewonnen. Nach ihren Erfolgen über 1.500 und 400 Meter Freistil schlug die Hanauerin über 800 Meter nach 8:28,21 Minuten als Schnellste an.

"Die ganze Nationalmannschaft hat echt gute Leistungen gezeigt und mit dem Konzept der Finals konnte man sich auch nochmal überwinden", so Köhler. Die deutschen Meisterschaften waren bei den Finals in Berlin mit mehreren Sportarten eingebettet. Köhlers Freund Florian Wellbrock gewann am Sonntag ebenfalls seinen dritten Titel.