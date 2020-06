Sebastian Vettel darf endlich wieder seinem Beruf nachgehen. In Mugello fuhr der Heppenheimer nach 117 Tagen Pause erstmals wieder ein paar Testrunden. Alles jedoch unter strengen Hygiene-Richtlinien.

Nach 117 Tagen ist Sebastian Vettel ins Formel-1-Cockpit zurückgekehrt. Der 32 Jahre alte Heppenheimer und sein monegassischer Teamkollege Charles Leclerc drehten am Dienstag im Ferrari einige Testrunden auf der hauseigenen Strecke in Mugello. Zuletzt hatte Vettel am 27. Februar, dem vorletzten Tag der Testfahrten in Barcelona, einen Formel-1-Boliden gesteuert.

"Ich war froh, nach einer Pause, die noch länger als die übliche Winterpause war, wieder im Cockpit zu sein", sagte Vettel: "Ich habe mich auch sehr gefreut, endlich wieder alle Jungs aus dem Team zu sehen. Es war toll, wieder einmal diese Gefühle aus einem Auto herauszuholen, und das auf einer so spektakulären Strecke."

Unterhaltungen nur mit Maske

Allerdings war das Fahrer-Duo am Dienstag den Bestimmungen gemäß im SF71-H im Einsatz, dem 2018er-Boliden. Den neuen SF1000 darf Vettel erst wieder am 3. Juli pilotieren, dem ersten Trainingstag zum Großen Preis von Österreich, der am 5. Juli steigen soll.

Fotos vom Geschehen in Mugello gaben bereits einen Eindruck davon, wie die Formel 1 in Zeiten von Corona aussehen wird. Vettel unterhielt sich mit Leclerc sowie seinen Ingenieuren ausschließlich mit Mund-Nase-Schutz und aus gebotener Entfernung. Auch die Mechaniker trugen bei sämtlichen Arbeiten am Auto eine Maske.

Vor dem Saisonstart, der wegen der Corona-Pandemie so spät wie nie zuvor stattfinden wird, hatten bereits Mercedes, Racing Point und Renault in zwei Jahre alten Rennwagen getestet.