Sebastian Vettel verkauft einige Schmuckstücke aus seiner privaten Auto-Kollektion.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister bietet über einen renommierten Händler gleich fünf besondere Sportwagen von Ferrari, zwei von Mercedes und einen von BMW an. Eine Sprecherin von Vettel bestätigte der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch den beabsichtigten Verkauf. Einige der Raritäten haben Besonderheiten wie etwa das in die Kopfstützen eingestickte Logo von Vettel und auch schon einen neuen Besitzer. Die Gründe für den Verkauf durch den Auto-Liebhaber aus Heppenheim wurden nicht bekannt.