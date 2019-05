Carolin Schäfer beim Meeting in Götzis.

Carolin Schäfer beim Meeting in Götzis. Bild © Imago Images

Carolin Schäfer erreicht in Götzis die WM- und Olympia-Norm

Siebenkämpferin Carolin Schäfer wird beim Mehrkampf-Meeting in Götzis Vierte und erreicht damit die WM- und Olympia-Norm. Der Abstand aufs Podium ist am Ende gering.

Carolin Schäfer aus Bad Wildungen hat im österreichischen Götzis die Norm für die WM- und Olympia-Norm erreicht. Den vierten Platz, den die Siebenkämpferin nach dem ersten Wettkampftag innehatte, konnte die Leichtathletin von der LG Eintracht Frankfurt am Sonntag verteidigen. Am Ende erreichte sie 6.426 Punkte. "Im Endeffekt bin ich jetzt richtig stolz", sagte Schäfer hinterher.

Den Siebenkampf gewann die Britin Katarina Johnson-Thompson (6.813 Punkte) vor Laura Ikauniece-Admidina aus Lettland (6.476 Punkte) und Xenia Krizsan aus Ungarn (6.469). Die nur knapp dahinter platzierte Schäfer hatte am zweiten Wettkampfstag im Weitsprung 6,09 Meter erreicht, im Speerwurf 51,07 Meter und im abschließenden 800-Meter-Lauf 2:14,25 Minuten.

Bereits am Samstag kam Schäfer über 200 Meter nach 24,03 Sekunden ins Ziel. Beim Kugelstoßen gelang Schäfer in Runde drei ein gültiger Stoß auf 13,45 Meter. Im Hochsprung schaffte sie 1,77 Meter, die 100 Meter Hürden absolvierte die 27-Jährige in 13,24 Sekunden.