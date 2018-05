Carolin Schäfer aus Bad Wildungen hat die Qualifikation für die Leichtathletik-EM überraschend verpasst. Beim Meeting im österreichischen Götzis wurde der Siebenkämpferin das Kugelstoßen zum Verhängnis.

Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer hat die EM-Qualifikation beim Siebenkampf in Götzis denkbar unglücklich verpatzt. Die Sportlerin der LG Eintracht Frankfurt legte am Samstag drei ungültige Versuche im Kugelstoßen hin und ist nun auf die zweite Ausscheidung in drei Wochen in Ratingen angewiesen. Schäfer gilt als eine der Favoritinnen für die Leichtathletik-EM in Berlin (7. bis 12. August).

An den Niederlagen wachsen

Sie wollte sich beim Traditions-Meeting in Österreich schon das EM-Ticket sichern. Entsprechend groß war die Enttäuschung am Nachmittag. Bei der 26-Jährigen aus Bad Wildungen flossen Tränen.

Im Interview mit der ARD gab sie sich kurz darauf aber schon wieder kämpferisch. "Das ist natürlich sehr bitter. Aber das gehört im Mehrkampf auch dazu", so Schäfer. Beim Meeting in Ratingen werde sie in drei Wochen nun eben den nächsten Anlauf nehmen und wieder angreifen. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich aus bitteren Erfahrungen etwas ganz Großes zaubern kann. Das ist jetzt die Aufgabe für Ratingen." Um die EM in Berlin mache sie sich keine Sorgen.