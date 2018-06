Im zweiten Anlauf hat Carolin Schäfer das Ticket für die Leichtathletik-Europameisterschaft dicht vor Augen. Beim Meeting in Ratingen geht die Siebenkämpferin als Führende in den Finaltag.

Carolin Schäfer hat beim Leichtathletik-Meeting in Ratingen keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie ihr Ticket für die Heim-EM in Berlin im zweiten Anlauf lösen will. Die Siebenkämpferin der LG Frankfurt führt das Teilnehmerfeld nach dem ersten Wettkampftag mit 3.828 Punkten vor der Österreicherin Ivona Dadic (3.776 Punkte) an. Damit strebt Schäfer am Sonntag der Titelverteidigung in Ratingen entgegen.

Nach dem kapitalen Patzer drei Wochen zuvor im österreichischen Götzis, wo Schäfer im Kugelstoßen drei Fehlversuche produzierte, stand die Weltklasseathletin am Samstag mehr als gewollt unter Druck. Doch schon nach dem schnellsten Hürdensprint in 13,13 Sekunden konnte sie aufatmen.

Schäfer noch etwas wacklig an der Kugel

"Damit kann man arbeiten", sagte die 26-jährige Frankfurterin nach dem Auftakt erleichtert. Auch im Hochsprung war sie mit 1,76 Meter die Beste im Starterfeld. Spuren schien aber der Fauxpas mit der Kugel hinterlassen zu haben: Mit 13,97 Meter blieb Schäfer deutlich unter ihrer persönlichen Bestleistung von 14,84 Meter.

Gute Aussichten, mit Schäfer die Reise nach Berlin antreten zu können, haben Louisa Grauvogel (LG Saar 05/3.732 Punkte) und Mareike Arndt (Leverkusen/3.705), die beide die Qualifikationsnorm von 6.000 Punkten bereits in Götzis überboten haben.