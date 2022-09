Die Löwen Frankfurt sorgen auch gegen München für beste Eishockey-Unterhaltung und fahren den nächsten Erfolg ein. Die Entscheidung fällt aber erst im Penaltyschießen.

Die Löwen Frankfurt haben am Freitagabend den nächsten Erfolg in der DEL verbucht. Der Aufsteiger aus Bornheim, der in dieser Spielzeit für Spektakel steht, setzte sich in eigener Halle mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen München durch und belegt damit in der Tabelle Platz acht.

Die Gäste waren durch Ben Street und Andreas Eder zweimal in Führung gegangen, ehe die Hessen das Spiel drehten. Ryon Moser und Dominik Bokk glichen zunächst zweimal aus, dann traf Brett Breitkreuz. Nach dem Last-Minute-Ausgleich durch Konrad Abeltshauser entschied Rylan Schwartz die Partie im Shootout.