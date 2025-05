Historischer Erfolg für den BC Marburg. In ihrer ersten Saison überhaupt in der Box-Bundesliga haben die Hessen sich die Krone aufgesetzt und mit einem Sieg im zweiten Playoff die Deutsche Meisterschaft gewonnen.

Mit einem knappen 11:10-Sieg im zweiten Playoff beim BC Traktor Schwerin krönte sich das Team des BC Marburg am Samstagabend erstmals in seiner Geschichte zum Deutschen Meister. Auf dem Papier war der BCM dabei eigentlich klarer Außenseiter. Fünfmal in Serie gewann Schwerin zuletzt den Titel. Nach einem Sieg im ersten Playoff vor zwei Wochen rechneten sich die Gäste für das entscheidede zweite Duell am Samstagabend aber durchaus etwas aus.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Zunächst schien den Schwerinern der Heimvorteil aber in die Karten zu spielen. Im ersten der insgesamt sieben Kämpfe setzte sich Razmik Sargsyan im Leichtgewicht gegen Binali Shakhmandarov durch. Die Kämpfe in den folgenden vier Gewichtsklassen gingen aber allesamt an Marburg: Denis Bril schlug im Halbweltergewicht David Gkevorgkian, Omar Sloian setzte sich bei den Weltergewichtlern gegen Sebastiano Rizzo durch, den Kampf im Mittelgewicht gewann Mouxime Abdoulay gegen Moussa Kassab und Helmut Ofori hatte im Halbschwergewicht das Nachsehen gegen Ben Ehis.

Entscheidung schon vor den letzten Kämpfen

Durch Ehis Sieg konnten die Traktoristen das Playoff bereits nicht mehr gewinnen. Bei den Schwergewichtlern setzte sich der Schweriner Dzhunior Nsofor gleichwohl noch gegen Nicholas Dietrich durch. Auch der letzte Kampf des Abends im Superschwergewicht ging an die Gastgeber in Person von Merveille Binda, der Delil Yazgan niederrang.

Beides am Ende nur noch Nebensache. Am wichtigsten Ergebnis des Abends änderte das nichts mehr: Der BC Marburg nimmt den Titel Deutscher Meister mit nach Hause. Auch wenn in dieser Saison nur drei Teams an der Bundesliga teilgenommen haben, schmälert das den Erfolg gegen Schwerin natürlich nicht. "Wir sind zum ersten Mal in der Bundesliga mit dabei, haben gleich im ersten Heimkampf niemand geringeren als Schwerin geschlagen. Wir haben gesagt, wir wollen Deutscher Meister werden und jetzt sind wir Deutscher Meister", sagte Trainer Waldemar Adler. Dem wollte niemand widersprechen.