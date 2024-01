Sieg in Nürnberg

Zweites Spiel, zweiter Sieg für die Löwen Frankfurt unter dem neuen Trainer Franz-David Fritzmeier. Am Sonntag gewannen die Hessen in der DEL bei Nürnberg – dank eines starken Schlusssprints und Brett Breitkreuz.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge in der DEL gefeiert. Beim 3:1-Erfolg trafen die Hessen erst im dritten Drittel und drehten die 1:0-Führung der Hausherren noch um. Brett Breitkreuz erzielte zwei Tore (47./53.), Julian Napravnik traf kurz vor Schluss zum Endstand ins leere Tor.

"Wir haben uns durch das Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind diszipliniert gewesen", lobte Fritzmeier, der neben seiner Position als Sportdirektor vor wenigen Tagen auch das Traineramt übernahm. In der Tabelle liegen die Löwen damit nur noch einen Punkt hinter den zehntplatzierten Nürnbergern. Dieser Platz würde für die Pre-Playoffs reichen.

