Tina Hermann holt in Winterberg EM-Silber

Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann hat in Winterberg EM-Silber gewonnen. Obwohl sie nur knapp geschlagen wurde, war die 28-Jährige hinterher enttäuscht.

Tina Hermann hat bei der Skeleton-Europameisterschaft in Winterberg Silber gewonnen. Die dreimalige Weltmeisterin aus Eschenburg-Hirzenhain musste sich am Freitag nur der Russin Jelena Nikitina geschlagen geben, die ihren Titel mit sechs Hundertstelsekunden Vorsprung verteidigte. "Ich bin riesig enttäuscht über meine Startzeiten, die Läufe waren auch nicht so gut. Da hätte ich fahrerisch mehr rausholen können", sagte Hermann im ZDF.

Die Olympia-Zweite und Weltcup-Gesamtsiegerin Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland kam beim parallel ausgetragenen Weltcup hinter der Österreicherin Janine Flock auf Rang vier. Die Winterbergerin Hannah Neise wurde auf ihrer Heimbahn Fünfte.