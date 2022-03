Skifliegen: Leyhe in der Quali ausgeschieden

In der Skiflug-Qualifikation in Oberstdorf ist der Team-Olympiadritte Stephan Leyhe aus Willingen am Freitag ausgeschieden.

Lokalmatador Karl Geiger landete auf dem vierten Platz. Der Wettkampf findet am Samstag ab 16 Uhr statt.