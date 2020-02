Großer Jubel an der Mühlenkopfschanze in Willingen! Skispringer Stephan Leyhe hat bei seinem Heimspiel seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert.

Stephan Leyhe fing am Samstag in Willingen mit einem Traumsprung auf 144,5 m den nach dem ersten Durchgang führenden Polen Kamil Stoch noch ab und sorgte bei den rund 20.000 Fans an der Mühlenkopfschanze für Ekstase. Im Gesamtergebnis lag Leyhe schlussendlich mit 266,4 Punkten zwei Zähler vor dem Norweger Marius Lindvik. Stoch (254,6) wurde Dritter.

Horngacher: "Leyhe war der Beste"

Leyhe, der inzwischen im Schwarzwald lebt und trainiert, aber weiter für den SC Willingen antritt, hatte in seiner Karriere zuvor zweimal in einem Einzelspringen auf dem Podium gestanden, zuletzt am vergangenen Wochenende im japanischen Sapporo. "Heute war er soweit. Er war heute der Beste. Ich bin total erleichtert, dass er das hier bei seinem Heimspiel geschafft hat. Jetzt gehen wir feiern", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.

Zweitbester Deutscher wurde der Oberstdorfer Karl Geiger als Fünfter. Im Gesamtweltcup büßte der Tournee-Dritte damit weiter Boden auf Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich) ein, der Vierter wurde und nun 68 Punkte vor Geiger liegt.

Freitag scheidet bereits im ersten Durchgang aus

Als einziger DSV-Adler bereits im ersten Durchgang ausgeschieden war der weiter formschwache Richard Freitag (Aue), dem auf Rang 31 nur 0,4 Punkte zum Finaldurchgang fehlten.