Karl Geiger hat beim Weltcup-Skispringen in Willingen am Samstag für eine Überraschung gesorgt. Eine Enttäuschung musste dagegen Lokalmatador Stephan Leyhe wegstecken.

Willingen feiert Karl Geiger: Der Oberstdorfer hat am Samstag überraschend den Skisprung-Weltcup in Willingen gewonnen und damit den zweiten Einzelsieg in seiner Karriere gefeiert. Er sprang auf der Mühlenkopfschanze auf 142 und 150,5 Meter und zeigte sich damit wenige Tage vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) in Bestform.

Enttäuschend verlief sein "Heimspiel" für Lokalmatador Stephan Leyhe. Er scheiterte mit 125 Metern als 35. bereits im ersten Durchgang. "Der Sprung hat mich geärgert. Ich wollte geduldiger sein. Jetzt bin ich zu geduldig und falle einfach runter", sagte er sichtlich enttäuscht.

Auch Eisenbichler enttäuscht

Teamkollege Richard Freitag (144 und 140 Meter) zeigte als Sechster dagegen eine ansprechende Leistung und hat sein WM-Ticket mit starken Sprüngen endgültig gelöst. Geiger schlug bei seinem Sieg auch die Top-Athleten Kamil Stoch (Polen) und Ryoyu Kobayashi (Japan), denen die Ränge zwei und drei blieben.

Ein sportliches Debakel erlebte vor 23.500 Zuschauern auch Markus Eisenbichler (Rang 36) im ersten Durchgang. Anfang Januar hatte er noch Gesamtrang zwei bei der Vierschanzentournee belegt. Olympiasieger Andreas Wellinger, der am Freitag für das Team gestrichen worden war, landete diesmal auf Rang 19.