Am Wochenende trifft sich die Skisprung-Weltelite in Nordhessen. Eine besondere Wertung in Willingen ist für die Sportler zusätzlicher Anreiz. Sorgen macht derweil das Wetter, die Qualifikation musste vorverlegt werden.

Die "Free Willis" haben alle Hände voll zu tun. Die freiwilligen Helfer rund um das traditionsreiche Weltcup-Skispringen im nordhessischen Willingen legen an der Schanze letzte Hand an - und hoffen, dass das Wetter mitspielt. Sturmtief Sabine bringt Sturm nach Hessen, für das gesamte Wochenende sind in Hessen starke Windböen angesagt. Aus Sorge vor dem Wetter wurde die Qualifikation am Freitag kurzfristig von 18 Uhr auf 15 Uhr vorverlegt, das Training startet bereits um 13 Uhr. Gut möglich, dass es am Wochenende zu weiteren Verlegungen kommt.

Horngacher mit Vorfreude nach Willingen

Wetter hin oder her, Bundestrainer Stefan Horngacher bringt seine stärkste Mannschaft mit nach Willingen: Neben Lokalmatador Stephan Leyhe werden auch die zuletzt außer Form geratenen Richard Freitag und Markus Eisenbichler, der Weltcup-Zweite Karl Geiger sowie Pius Paschke und Constantin Schmid dabei sein. "Wir haben ein Heimspringen vor sehr viel Publikum, da freuen wir uns schon sehr drauf", so Horngacher. "Willingen ist immer ein großes Highlight für uns."

Weitere Informationen Der Zeitplan für das Weltcup-Wochenende in Willingen Freitag, 07. Februar, 15 Uhr: Qualifikation (Live im Stream auf sportschau.de)

Samstag, 08. Februar, 16 Uhr: 1. Weltcup-Springen (Live im Ersten)

Sonntag, 09. Februar, 16 Uhr: 2. Weltcup-Springen (Live im Ersten) Ende der weiteren Informationen

Und auch sonst kann sich Willingen auf die großen Namen der Skisprung-Szene freuen: Aus den Top 40 sind laut Veranstalter bis auf Daiki Ito, Jan Hoerl und Stefan Hula alle Springer gemeldet. Schmerzlich vermisst werden allerdings der noch verletzte deutsche Adler Severin Freund sowie der japanische "Oldie" Noriaki Kasai (48), der sich in einer Formkrise befindet.

Videobeitrag Video zum Video Schnee für Willingen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Mehr Preisgeld als bei der Vierschanzentournee

Einen zusätzlichen Ansporn erhalten die Springer durch die dritte Auflage der Wertung "Willingen/5". Dabei werden die Punkte aus dem Sprung der Qualifikation am Freitag sowie die der insgesamt vier Wettkampfsprünge am Samstag und Sonntag addiert. 25.000 Euro, und damit 5.000 Euro mehr Preisgeld als bei der Vierschanzentournee, warten auf den Gewinner dieser Sonderwertung, die 2018 der Pole Kamil Stoch und 2019 der Japaner Ryoyu Kobayashi für sich entscheiden konnten.

Insgesamt werden am Weltcup-Wochenende übrigens 162.308 Euro an Preisgeld ausgeschüttet - 3.000 für den Sieger der Qualifikation am Freitag, je 67.154 Euro gestaffelt für die Top 30 am Samstag und Sonntag sowie die bereits erwähnten 25.000 Euro für die "Willingen/5"-Wertung.