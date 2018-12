Schwierige Windbedingungen in Oberstdorf

Der Willinger Skispringer Stephan Leyhe landete vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf bei der Qualifikation am Samstag auf dem 17. Rang. Der Grund für die mäßige Platzierung: Schwierige Windbedingungen.

Stephan Leyhe hatte mit schlechtem Wind zu kämpfen und wurde dadurch bei seinem Sprung ausgebremst. Der Willinger flog in der Qualifikation in Oberstdorf 125,0 m und belegte damit den 17. Rang. Insgesamt erreichten zwölf von 13 gestarteten deutschen Springern den Wettkampf der besten 50 am Sonntag (16.30 Uhr), Leyhe fliegt von der Schattenbergschanze gegen seinen Landsmann Martin Hamann (Aue/34.).

Kraft setzt sich durch

Während sich nach dem bisherigen Saisonverlauf unerwartet Weltmeister Stefan Kraft (Österreich) mit 138,5 m vor dem weitengleichen japanischen Topfavoriten Ryoyu Kobayashi den Sieg in der Vorausscheidung und 5000 Euro Preisgeld sicherte, war überraschend der frühere deutsche Meister David Siegel (Baiersbronn) als Siebter mit 138,0 m bester DSV-Adler.