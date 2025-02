Stephan Leyhe ist beim Skispringen in Sapporo am Sonntagmorgen auf Platz 24 gelandet.

Veröffentlicht am 16.02.25 um 09:57 Uhr

Der Willinger sprang auf Weiten von 120,5 und 122 Meter und verbesserte sein Ergebnis gegenüber den Vortag um fünf Plätze. Andreas Wellinger landete beim Sieg von Ryoyu Kobayashi, der bereits das Springen am Samstag gewann, als bester Deutscher auf Rang neun und verhinderte so ein änhliches DSV-Debakel wie am Vortag.