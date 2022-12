Stephan Leyhe beim Springen in Titisee-Neustadt

Stephan Leyhe beim Springen in Titisee-Neustadt Bild © Imago Images

Skispringen in Titisee-Neustadt

Stephan Leyhe hat beim Springen im Schwarzwald das beste Ergebnis der noch jungen Saison eingefahren. Dabei halfen ihm auch die wechselnden Bedingungen.

Stephan Leyhe hat beim Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt am Freitag den 15. Platz erreicht. Für den Willinger war es sein bislang bestes Saisonergebnis. Es gewann Anze Lanisek aus Slowenien vor Dawid Kubacki aus Polen und dem Deutschen Karl Geiger.

Im ersten Durchgang sprang Leyhe auf 132,5 Meter und bescheinigte sich selbst im anschließenden ZDF-Interview einen Aufwärtstrend - "weil ich es im Flug besser gemacht habe". Weil sich im Laufe des Durchgangs die Bedingungen änderten, spülte es den 30-Jährigen unverhofft bis auf Platz 13 nach vorne.

Auch zweiter Sprung gelingt

Mit seinem zweiten Sprung auf 128 Meter konnte sich Leyhe unter den ersten 15 behaupten. Beim Weltcup-Auftakt in Wisla Anfang November hatte er noch nicht im deutschen Aufgebot gestanden, Ende November in Ruka erreichte er die Plätze 32 und 21.

Am Samstag steht in Titisee-Neustadt ein Mixed-Springen auf dem Programm, am Sonntag dann ein weiterer Weltcup.