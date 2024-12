Stephan Leyhe hat es beim Skisprung-Weltcup in Wisla am Sonntag erneut unter die ersten 20 geschafft.

Veröffentlicht am 08.12.24 um 16:52 Uhr

Der Willinger landete bei 125 und 128 Metern, was am Ende Platz 20 bedeutete. Den Sieg holte sich sein Teamkollege Pius Paschke. Am Samstag war Leyhe 18. geworden.