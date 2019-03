Zum Auftakt der Raw-Air-Tour in Norwegen hat der Willinger Skispringer Stephan Leyhe bei der Qualifikation in Oslo am Freitag den zehnten Platz belegt.

Sieger der Vorausscheidung am legendären Holmenkollen wurde Lokalmatador Robert Johansson. Bester Deutscher war Weltmeister Markus Eisenbichler auf Rang acht.