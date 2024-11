Leyhe landet in Lillehammer auf Platz 18

Der Willinger Stephan Leyhe ist beim Weltcup-Auftakt am Sonntag in Lillehammer auf Platz 18 gelandet.

Veröffentlicht am 24.11.24 um 18:02 Uhr

Am Vortag war Leyhe 27. geworden. Im ersten Durchgang von der Großschanze sprang der Nordhesse 128 Meter, im Finale dann 125 Meter. "Die Sprünge waren eigentlich gut, ich bin ein wenig enttäuscht, dass dann nur ein 18.Platz dabei rauskommt. Die Richtung stimmt, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft." Der Sieg ging an den Österreicher Jan Hörl, sein Landsmann Daniel Tschofenig wurde Zweiter. Pius Paschke, der am Samstag triumphiert hatte, komplettierte das Podium.