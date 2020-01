Leyhe wird Fünfter bei Quali in Bischofshofen

Skispringen Leyhe wird Fünfter bei Quali in Bischofshofen

Stephan Leyhe hat in der Qualifikation zum vierten und letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen am Sonntag einen starken fünften Platz belegt.

Sieger der Qualifikation für das Springen am Montag war der Österreicher Stefan Kraft. Leyhe belegt in der Tournee-Gesamtwertung aktuell den sechsten Platz und könnte am Montag noch auf das Podium springen.